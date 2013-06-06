قطع الطريق بقرية فى الدقهلية احتجاجاً على احتراق محول كهربائى

قطع العشرات من أهالى قرية طماى الزهايرة، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الطريق أمام القرية اليوم، الخميس، احتجاجاً على احتراق محول كهربائى بالقرية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 6 ساعات.

وطالب الأهالى بتحرك المسئولين لإعادة التيار مرة أخرى، خاصة بعد تطبيق نظام تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائى 4 مرات فى اليوم.

جدير بالذكر أن قرية طماى الزهايرة هى مسقط رأس سيدة الغناء العربى أم كلثوم، وتعانى القرية من نقص فى العديد من الخدمات، مثل مشاكل الصرف الصحى والانقطاع المتكرر للمياه.