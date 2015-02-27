«الخارجية» : 4122 مصريًا غادروا ليبيا

أكد السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، استمرار تسيير رحلات نقل المواطنين المصريين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير البرى، حيث تم تسفير 4122 مواطناً على رحلات شركة مصر للطيران حتى ظهر يوم 26 فبراير 2015 .

كما يواصل الطاقم القنصلي المكلف بتسيير عملية نقل المواطنين المصريين العمل على مدار 24 ساعة يومياً لإنهاء الإجراءات الخاصة بكل رحلة والتأكد من إقلاع الطائرات في الموعد المحدد .

هذا، وقد عبر منفذ السلوم البرى حتى الآن 21407 مواطن مصري قادمين براً عبر الحدود المصرية الليبية .

ولا تزال خلية الأزمة بوزارة الخارجية تتلقى استفسارات المواطنين على مدار الساعة على الأرقام التي سبق الإعلان عنها .

وفى هذا الإطار، جدد السفير معوض مناشدته للمواطنين المصريين بضرورة توخي الحذر أثناء تحركاتهم ، والبقاء في مناطق آمنة، وعند الرغبة في السفر إلى مصر فيجب الالتزام بالتنقل الفردي وليس الجماعي، متمنياً لهم الأمن والسلامة .