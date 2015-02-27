ضبط 21 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

شن اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، عن ضبط 21 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 3 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم ضبط أحد كوادر الإخوان بكوم حماده لتحريضة على العنف والتظاهر، كما تم ضبط 129 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس.

بينهما "خالد محمد حسانين شرشر" ومقيم بندر الدلنجات المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام: 2326/2014، 965، 1203/2015 إدارى مركز الدلنجات "تحريـض على التظاهر وأعمـال عـنف"، "خالد زكى غازى فوده" أعمال حرة ومقيم قرية طيبة دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام "5545، 5702/2013، 1943، 1944/2014" إدارى مركز الدلنجات "تحريـض عــلى التظاهـر وأعمال عـنف" فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1241 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة.

>شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية بالاشتراك مع مديرية تموين البحيرة برئاسة المهندس محمد طه وكيل الوزارة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "على ا ن" المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الزراعية "بدون ترخيص" الكائن بالطريق الزراعى مركز كفر الدوار لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط عدد (15) طن بامية مجمدة، (6) أطنان فراولة مجمدة، (10) أطنان خرشوف، (4000) لتر سولار وتحرر المحضر 3477/2015 جنح مركز كفر الدوار