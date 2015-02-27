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انفجار قنبلة بمحيط قسم شرطة مركز دمياط دون إصابات

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انفجار قنبلة بمحيط قسم شرطة مركز دمياط دون إصابات انفجار قنبلة بمحيط قسم شرطة مركز دمياط دون إصابات

خبراء المفرقعات – أرشيفية

انفجرت قنبلة، فجر اليوم الجمعة، في محيط قسم شرطة مركز دمياط، وضعها مجهولون بجوار سياج قسم شرطة مركز دمياط بمنطقة عزبة اللحم، ولم يسفر عن أي إصابات نتيجة لخلو الشارع من المارة.

وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج شرفات بعض المنازل الواقعة في المنطقة، وتهشم زجاج سيارتين تصادف وجودهما في محيط منطقة الانفجار.

وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تبين أن الانفجار ناتج عن قنبلة صوت وضعها مجهولون بجوار سُوَر قسم شرطة مركز دمياط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي لعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وتحديد هوية الجناة .

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