مقتل شخص وإصابة 7 فى معركة بالأسلحة بسبب حادث سير بالبحيرة

لقى اليوم شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بجراح متفرقة بالجسم جراء اندلاع مشاجرة عنيفة بين طرفين بإيتاى البارود بالبحيرة، لخلافات قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب مما نتج عنها الإصابات.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من مركز شرطة إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بقرية الهوانم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين كل من طرف أول "محمد خميس عوض" عامل "مصاب بجرحان نافذان بالصدر"، وتم نقله لمستشفى دمنهور وتوفى عقب وصوله، "تهانى محمد الكومى" ربة منزل مصابة بجرح رضى بالوجه واشتباه كسر بالساعد الأيمن، "حمادة عبدالمنعم عبدربه" صاحب محل مصاب بجرح فروة الرأس، "محسن عبدالحكم عمر"، "زين عبدالعظيم عمر" (هاربان) ويقيمون بقرية الهوانم دائرة المركز.

وطرف ثان "عبداللطيف رجب الضبع" سائق، "عبدالله رجب الضبع" سائق توك توك، "أحمد ندى الضبع" سائق، "وائل شحاته الضبع" مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس، "أحمد رجب الضبع" سائق مصاب بجرح بفروة الرأس وكسر باليد اليسرى ويقيمون قرية أمليط دائرة المركز.

وذلك بسبب احتكاك الثانى من الطرف الثانى بدراجته النارية "توك توك" رفقته والدته بالثالث من الطرف الأول قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب، مما نتج عنها الإصابات المنوه عنها، وكذا حدوث تلفيات بالسيارتين رقمى: 1984 نقل الإسكندرية ملك الأول من الطرف الثانى وتهشم مقدمة السيارة، 9765 أجرة بحيرة، ملك "أحمد عبدالهادى عباس" سائق ومقيم أمليط دائرة المركز، تهشم مقدمة السيارة.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج، وتمكن العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم حازم خيرى رئيس مباحث إيتاى البارود من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 4466/2015 جنح المركز.