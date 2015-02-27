دراسة بريطانية:نوم كبار السن أكثر من 8 ساعات يزيد خطر السكتة الدماغية

كشفت دراسة بريطانية جديدة من جامعة كامبريدج، أن كبار السن الذين ينامون لأكثر من 8 ساعات فى الليلة الواحدة معرضون بصورة أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقًا لموقع "هيلث داى" الطبى الأمريكى، فإن الدراسة كشفت أنه مقارنة بمن ينامون من 6 إلى 8 ساعات، فإن من ينامون أكثر من 8 ساعات فى الليلة الواحدة لديهم زيادة بمقدار 46% فى خطر التعرض لجلطات المخ المعروفة باسم السكتات الدماغية، وعلى الرغم من أن دراسات سابقة أوضحت صلة محتملة بين النوم والسكتة الدماغية، إلا أن الباحثون لم يستطيعوا إيجاد تفسير مناسب لهذه النتائج.

وقاد الدراسة بروفيسور يو لينج الأستاذ بجامعة كامبريدج، وشملت و9700 من الأشخاص الأوروبيين من الرجال والنساء تمت متابعتهم على مدى 10 أعوام، وكان متوسط أعمارهم عند بداية الدراسة 62 سنة، والهدف منها معرفة العلاقة بين النوم والسكتة الدماغية.

لذا يحذر الباحثون من ضرورة متابعة علامات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب فى كبار السن، الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا وينامون لفترات طويلة تزيد على 8 ساعات، حيث يجب إجراء فحوصات تشمل مستويات الكولستيرول ودهون الدم، والسيطرة باستمرار على مستويات ضغط الدم.