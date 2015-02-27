النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع الورق بمدينة 6 أكتوبر

طلبت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الحريق الذى اندلع بمصنع ورق بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الخميس، كما طلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول الواقعة للوقوف على ظروفه وملابساته وتقدير حجم الخسائر.

كان فريق من النيابة العامة قد انتقل صباح اليوم الجمعة إلى المصنع المحترق للمعاينة والاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن المصنع يقع على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع، وتفحمت محتوياته بالكامل من مواد خام ومواد مصنعة والآلات ومعدات التصنيع.

كان اللواء مجدى الشلقامى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا من النقيب ياسر سرور مشرف عمليات الإطفاء لقطاع أكتوبر، باشتعال النيران فى مصنع ورق، وعلى الفور أمر مدير الحماية بالتنسيق مع العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء فى محاولة لإخماد الحريق، وانتقلت قوات الأمن إلى محيط المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، بناءً على رؤية مشرف عمليات أكتوبر لوجود حريق ضخم التهم جميع أرجاء المصنع، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وذلك لتسهيل وصول رجال الإطفاء للقيام بعمليات الإطفاء، كما تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه ضخمة سعة 35 طنًا لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومنع وصولها للمصانع المجاورة.

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