القبض على سباك وشقيقه لتنقيبهما عن الآثار بالخليفة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على سباك وشقيقه أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل عقار بحارة اللبان بالخليفة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بعقار بحارة اللبان، على الفور انتقلت قوة من القسم، وتمكنت من ضبط كل من "حسن.س.ب" 55 سنة سباك، وشقيقه "محمد" 22 سنة عاطل، وبحوزتهما 2 سلم خشبى و4 غلق جلد و25 جوال وحبل وفأس وكشاف.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 623 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.