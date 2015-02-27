ضبط عامل بمغسلة لسرقته أموال ومتعلقات من فيلا طبيب بالقاهرة الجديدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمغسلة، اقتحم فيلا طبيب وسرق أموالا ومتعلقات منها بالقاهرة الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.>تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول بلاغا من "طارق.ح.ذ" 55 سنة، أخصائى تكنولوجيا وخدمات طبية، أفاد فيه باكتشافه سرقة جهاز لاب توب، وهاتف محمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالى 400 جنيه، وأوراق خاصة وملابس واكسسوارات من داخل الفيلا ملكه عن طريق كسر الباب، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الحادث.

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الحادث "أمير.م.ع" 19 سنة عامل بمغسلة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث باستخدام أجنة حديدية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بالمغسلة جهة عمله وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1336/2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.