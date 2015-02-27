قبيلة الفواخرية مهددة بفقد مقعدها البرلمانى الدائم بالعريش

قلبت أسماء المتقدمين للترشح على مقعدى مجلس النواب فى الدائرة الأولى بشمال سيناء ومقرها مدينة العريش بأقسامها الأربعة موازين لعبة انتخابات العريش القديمة، وأصبحت قبيلة الفواخرية صاحبة أكبر كتلة تصويتية مهددة بفقدان مقعد لها فى البرلمان، وهى القبيلة التى كان نصيبها الدائم طوال السنوات الماضية نائبين أحدهما لمجلس الشورى وآخر للشعب، ويوعز كبار القبيلة سبب بوادر فقد القبيلة لمقعدها بعدم تقدم أحد من قيادتها ورموزها للترشح لمجلس النواب، إضافة إلى عدم إعلان القبيلة بشكل رسمى موقفها من المتقدمين من بين أبنائها الحاليين على قوائم الترشح وتركهم يسعون بمفردهم لنيل الأصوات وسط معترك مرشحين يملكون كتلا تصويتية وقدرة على المناورة السياسية مع مرشحين آخرين لكسب أصوات ذويهم.

وبرز من بين الوجوه المنافسة بقوة على مقعد البرلمان من عائلات العريش الأخرى اسم الدكتور حسام رفاعى نقيب الصيادلة بالمحافظة، وينافسه داخل عائلتة سامى الكاشف.

وكشفت مصادر مطلعة أن "رفاعى" يسعى لتنازل كافة المرشحين من أبناء عائلته ليتمكن من الوصول للمقعد بسهولة، معتمدا على شعبيته فى العريش والقرى التابعة لها ،وعدم وجود منافسين أقوياء من قبيلة الفواخرية وعائلات أولاد سليمان.

بدورهم يسعى أبناء محافظات الوادى المقيمين بالعريش، للاصطفاف حول مرشح واحد لنيل أصوات الكتلة التصويتية لأبناء المحافظات من الموظفين المقيمين فى العريش، بعد أن أصبحت فرصتهم للوصول للمقعد البرلمانى الثانى الخاص بالعريش أقل نتيجة كثرة المرشحين من أبناء عائلات العريش وتشتت أصوات مؤيديهم بينهم، ومن المرشحين الأقوياء من أبناء الوادى كل من عادل زناتى وعلى الدولى.

وشهدت مدينة العريش لأول مرة فى تاريخها عدم قيام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالدعاية لأنفسهم فى الشوارع وتعليق اللافتات والملصقات، واكتفى المرشحون بالدعاية السرية داخل دواوين العائلات.

وتشير الدلائل بالدائرة الأولى ومقرها أقسام العريش الأربعة أن هناك 23 مرشحا سيخوضون المنافسات وهم: مصطفى عبد الرحمن، رمز النخلة، كمال نبيل الأهتم رمزالسلم، وكلاهما من قيادات حزب النور بشمال سيناء، ومسعد صالح رمز السيارة، حسن عباس رمز الهدهد، عادل الزناتى رمز الطيارة، أحمد العايق المطرى رمز المركب، محمد صباح محمد رمز المصباح الكهربائى، جمال خليل صالح رمز الميزان، المنسى إبراهيم جودة رمز، الصاروخ، عبد الكريم ياسين بدوى رمز ثمرة التفاح، عماد الدين البلك رمز غصن الزيتون، على عبد الحميد الدولى رمز النظارة، جمال الدين محمد خليل رمز المفتاح، محمد سعيد الكاشف رمز القلم، شحتة محمود على السيد رمز المقص، عادل سمرى صبيح رمز المسدس، سيد إبراهيم عبد المجيد رمز الشلعة، خالد حسين شحاتة الحندى رمز الصقر، مدحت محمد حمدى جودة رمز السيف، يحيى حسين أيوب رمز سفينة، رحمى عبد ربه بكير رمز السمكة، حسام توفيق رفاعى رمز الهرم، سامى كامل الكاشف رمز الدراجة.



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الدكتور حسام رفاعى

سامى الكاشف

على الدولى