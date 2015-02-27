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كلية تمريض جامعة قناة السويس تقدم برنامجا لرعاية كبار السن

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كلية تمريض جامعة قناة السويس تقدم برنامجا لرعاية كبار السن كلية تمريض جامعة قناة السويس تقدم برنامجا لرعاية كبار السن
أعلنت كلية التمريض بجامعة قناة السويس عن بداية تفعيل برنامج تدريبى لمقدمى الرعاية للمرضى كبار السن، تحت مسمى برنامج إعداد مقدمى الرعاية لكبار السن.

وقالت الدكتورة سمية السيد أبو عبده، عميد كلية التمريض: إن البرنامج يأتى برعاية ودعم من الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إعطاء وتحسين المعلومات واكتساب المهارات العملية لرفع مستوى الرعاية، التى تقدم للمرضى من كبار السن.

وأكدت الدكتورة سمية السيد أنه من خلال البرنامج سيتم التعرف على العديد من مهارات العناية بكبار السن بالطرق العلمية، ومنها على سبيل المثال مساعدة كبار السن المرضى على الحركة، والوقوف والمشى وأسباب قرح الفراش والإجراءات السليمة للوقاية منها والعناية بالجلد وحمام المريض بالسرير حمام كامل وحمام جزيئى والطريقة الصحيحة لتحريك كبار السن المرضى بالسرير والعناية بالقسطرة البولية.

وأضافت الدكتورة سمية أن حضور هذه الدورة متاح بدون اشتراط سن معين، وأن الدورة تتم فى ٥ أيام فى الأسبوع الواحد من الأحد وحتى الخميس من العاشرة صباحا وحتى الثانية عصرا ولمدة ثلاثة أسابيع.

وأضافت عميد كلية التمريض أن المدربين هم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية التمريض، وتعقد الدورة بمدرجات ومعمل المهارات بكلية التمريض والمحاضرات تشمل جانب نظرى عن العناية، التى تقدم للمرضى كبار السن ومحاضرات كتدريب عملى خاصة بأداء مهارات الرعاية، التى تقدم لهولاء المرضى وتطبيق عملى بمعمل المهارات.

وأشارت الدكتورة فريدة كامل، المدرس بكلية التمريض، إلى أن هذا البرنامج يوفر فرص عمل متميزة للشباب من الجنسين، ويهدف إلى رعاية المسن بالمنزل.

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