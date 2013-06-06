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10.6 مليون جنيه خطة مركز الإسماعيلية 2013- 21014

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10.6 مليون جنيه خطة مركز الإسماعيلية 2013- 21014 10.6 مليون جنيه خطة مركز الإسماعيلية 2013- 21014

قال عادل عبد المنعم المستشار الإعلامى لمركز الإسماعيلية، إن اللواء عصمت عزت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أكد على أهمية الاستفادة القصوى من المخصصات المقررة والتى تبلغ 10 ملايين جنيه، من أجل تحقيق الفائدة التى يشعر بها المواطن من خلال تنفيذ الخدمات التى تم وضعها وفق الأولويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وحضور على رجب نائب رئيس المدينة ونصر السيد سكرتير المدينة.

وتضمنت الخطة 2 مليون جنيه لإنشاء كوبرى مشاة أمام مدرسة طلبة الابتدائية طريق الإسماعيلية - بورسعيد، و6 ملايين للكهرباء والطرق وتنمية البيئة ومد وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .


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