الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة، وخاصة الالتهاب الرئوى أكثر مما حدث فى السنوات الماضية، والسبب هو عادة "فيروس الجهاز التنفسى".

ووجد الباحثون أن 66% من حالات الالتهاب الرئوى خلال عينة من الأطفال لأكثر من 2000 طفل فى الدراسة، نتيجة للفيروسات وحدها.

وأوضح الباحثون، أن 8% من هذه العدوى لأسباب بكتيرية فقط، وكان 7% بسبب كل من البكتيريا والفيروسات، ولكن هذه العدوى فى نهاية المطاف خطيرة جداً.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسى، الدكتور سيما جاين، الباحث فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، أن الالتهاب الرئوى هو واحد من الأسباب الأكثر شيوعاً لدخول المستشفى بين الأطفال.

ووجد الباحثون، أن حوالى 16 طفلاً من بين كل 10 آلاف طفل يحصلون على الالتهاب الرئوى كل عام لدى الأطفال الأقل من سنتين، إلى أن قفز العدد إلى 62 خلال الدراسة التى نشرت فى عدد 26 فبراير من مجلة نيو انجلاند للطب.

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