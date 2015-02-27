أخصائى سمنة: الباذنجان يقى من السرطان والأنيميا ويخفض الضغط والوزن

الباذنجان من أهم الوجبات وأكثرها انتشارًا فى المجتمع المصرى، ويدخل فى إعداد الكثير من الوجبات الشعبية، وعلى الرغم من ذلك فالبعض لا يمنح تلك الثمرة حقها من التقدير، فالباذنجان لا يعد فقط من المشهيات، ولكن فوائده تتجاوز ذلك بكثير.

ويوضحها لنا الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة فى عدة نقاط، وهى:

1- الباذنجان يحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة والأحماض والمعادن الضرورية للجسم، والتى تسهم بصورة كبيرة فى مقاومة الخلايا السرطانية، ومقاومة أعراض الشيخوخة.

2- يعد الباذنجان خيارًا مثاليًا لراغبى النحافة، فهو يحتوى على نسب عالية جدًا من الألياف والتى تمنع شعورًا بالشبع لفترات طويلة، وفى المقابل يحتوى على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، ولكن يجب التنبه لطرق إعداده وتجنب تناوله مقليًا، ويفضل طهيه بواسطة السلق أو الشى.

3- يساعد الباذنجان على خفض نسبة الكولستيرول بالدم، وخفض ضغط الدم المرتفع، كما يعد علاجًا مثاليًا لحالات نقص الحديد والأنيميا.

4- تناول مرضى حصى المسالك البولية لحصص يومية من الباذنجان، يسهم كثيرًا فى تحسن حالاتهم والحد من أعراض المرض، نظرًا لقدرته على إدرار البول بكفاءة عالية، تفوق العقاقير الأخرى المستخدمة لهذا الغرض.

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