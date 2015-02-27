البيت الأبيض: “رايس” و”باور” يمثلان الإدارة الأمريكية فى اجتماع أبياك السنوي

أعلن البيت الأبيض أن مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس والمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور سيمثلان الإدارة الأمريكية في الاجتماعات السنوية للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وهي أقوي جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة في الأسبوع القادم.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد يومين من تصريحات رايس التي انتقدت فيها خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لالقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي بشان إيران ووصفت تلك الخطوة بأنها تدمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن مشاركة رايس وباور في اجتماعات “أيباك” هذا العام تتوافق مع مستوى مشاركة الإدارة الأمريكية في اجتماعات أيباك خلال السنوات الماضية.

يذكر أن نتنياهو الذي سيلقي أيضا كلمة أمام أيباك لن يلتقي خلال زيارته إلى واشنطن بأي مسئول من الإدارة الأمريكية ، وذلك تجنبا لأي شبهة تدخل في الشئون الداخلية لإسرائيل مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة هناك.

أ ش أ