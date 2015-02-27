محافظ القاهرة:إنشاء غرف تحكم للمراقبة الإلكترونية لـ250تقاطعا نهاية يونيو

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه سيتم استكمال مشروع التحكم الإلكترونى والمراقبة الإلكترونية لـ250 تقاطعا فى القاهرة مع إنشاء غرف تحكم مركزية بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الشهر سيشهد الانتهاء من مشروعات كثيرة لخدمة المواطنيين، ومنها محور مؤسسة الزكاة الذى يربط الطريق الدائرى بأحياء المرج وعين شمس والمطرية، وله تأثير إيجابى على تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة الشرقية.

وقال المحافظ إنه سيتم أيضا إدخال 200 أتوبيس جديد للخدمة ضمن سياسة تطوير أسطول النقل العام بتمويل من المنحة الإماراتية، وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير شارع الثورة والميرغنى واستكمال إخلاء وسط القاهرة من انتظار السيارات بشكل كامل ضمن مشروعات تطوير ميدان التحرير والجراج.

وأكد المحافظ أن هناك عددا من المشروعات يجرى تنفيذها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام، مثل مشروع نقل سكان المناطق العشوائية ويضم 6300 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بـ670 مليون جنيه ينتهى نهاية هذا العام.

وأضاف المحافظ كذلك مشروع تحيا مصر لسكان المناطق العشوائية الذى يضم 5100 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بنحو 560 مليون جنيه، والانتهاء من استكمال مشروع تطوير الخدمات فى المناطق العشوائية المخططة بتكلفة نحو 400 مليون جنيه فى 34 منطقة بنهاية مايو 2015.

وقال المحافظ إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الفخار بالفسطاط بنهاية شهر مايو، ويشمل إقامة 152 أتيليه و"فاخورة" وتطوير المنطقة بالكامل وتحويل صناعة الفخار إلى صناعة صديقة للبيئة مع الحفاظ عليها كحرفة تراثية بإقامة مركز تكنولوجى لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى استكمال تطوير هيئة النقل العام بإضافة 400 أتوبيس جديد للخدمة من منحة دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم الانتهاء هذا العام من إخلاء 4000 أسرة من المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنشأة ناصر وعزبة خير الله وإسطبل عنتر ونقلهم إلى مساكن آمنة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية والانتهاء من المرحلة الأولى، التى تشمل شارع الألفى وميدان عرابى وميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وشارع التحرير وميدان عابدين وكوبرى قصر النيل والجلاء وواجهة النيل، وشدد جلال على ضرورة الاستمرار فى إنفاذ القانون على المبانى المخالفة ورفع الإشغالات التى انتهجتها محافظة القاهرة لفرض القانون وعودة هيبة الدولة.

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