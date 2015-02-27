وزير الخارجية يصل الصين لبحث القضية الفلسطينية والتعاون الثنائى

وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة فى زيارة تستمر يومين، فى إطار ترأسه لوفد لجنة الاتصال الوزارى الخاصة بالقضية الفلسطينية والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامى.

وسيناقش الوفد الذى يتضمن وزراء خارجية فلسطين وأذربيجان وغينيا بالإضافة إلى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى مع الجانب الصينى تطورات القضية الفلسطينية ومساعى المنظمة لمساندة جهود إعلان قيام الدولة الفلسطينية فى توقيت دولى يمكن الاتفاق عليه فى مدى منظور مع شرح آخر التطورات للجهود الرامية لإحياء مفاوضات السلام، وفقا للأسس والمرجعيات الدولية وسبل الحفاظ على الطابع العربى والإسلامى للقدس.

كما أن الزيارة سيكون لها شق آخر متعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين خاصة، فيما يتعلق بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر الماضى، والتحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينغ لمصر فى منتصف شهر أبريل المقبل.

ووفقا لتصريحات سابقة للسفير المصرى ببكين مجدى عامر فإن الوزير سامح شكرى سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الصينى وانج يى عصر اليوم، ثم سيتبع ذلك جلسة محادثات تجمع الوزير وانج بوفد المنظمة أما غدا السبت فسيلتقى الوفد بنائب الرئيس الصينى لى يوانشاو.

وأشار السفير إلى أن المحادثات الثنائية بين شكرى والجانب الصينى ستتناول مشاركة الصين على مستوى حكومى عالى فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى مارس القادم والمشاركة الموسعة المتوقعة للشركات الصينية فى هذه المناسبة المهمة، بالإضافة إلى مسألة دعم ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى فى الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.

كما ستتناول المحادثات أيضا متابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس السيسى للصين وسبل تمويل تلك الاتفاقيات، هذا بالإضافة إلى التنسيق المصرى - الصينى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التى يأتى فى مقدمتها الوضع فى ليبيا وجهود مصر لدعم الحكومة الشرعية هناك والصراع فى سوريا وجهود كل من مصر والصين لجمع المعارضة المعتدلة فى جبهة واحدة ثم مسألة توسيع مجلس الأمن وتعاون البلدين لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولى.

وأشار عامر إلى أن زيارة شكرى هى ثالث زيارة لوزير خارجية مصر لبكين، هذا بخلاف الزيارة التى قام بها للصين بصحبة الرئيس السيسى، فى أقل من سنة ونصف، مؤكدا أن تكرار هذه الزيارات فى تلك الفترة الوجيزة نسبيا أعطى دفعة قوية للتعاون بين البلدين على المستوى الثنائى وعلى النطاق الدولى والإقليمى.

وزير الخارجية سامح شكرى يغادر موسكو متوجها إلى بكين