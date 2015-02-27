أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية يصل الصين لبحث القضية الفلسطينية والتعاون الثنائى

Google+ Print
وزير الخارجية يصل الصين لبحث القضية الفلسطينية والتعاون الثنائى وزير الخارجية يصل الصين لبحث القضية الفلسطينية والتعاون الثنائى
وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة فى زيارة تستمر يومين، فى إطار ترأسه لوفد لجنة الاتصال الوزارى الخاصة بالقضية الفلسطينية والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامى.

وسيناقش الوفد الذى يتضمن وزراء خارجية فلسطين وأذربيجان وغينيا بالإضافة إلى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى مع الجانب الصينى تطورات القضية الفلسطينية ومساعى المنظمة لمساندة جهود إعلان قيام الدولة الفلسطينية فى توقيت دولى يمكن الاتفاق عليه فى مدى منظور مع شرح آخر التطورات للجهود الرامية لإحياء مفاوضات السلام، وفقا للأسس والمرجعيات الدولية وسبل الحفاظ على الطابع العربى والإسلامى للقدس.

كما أن الزيارة سيكون لها شق آخر متعلق بالعلاقات الثنائية بين والصين خاصة، فيما يتعلق بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى ديسمبر الماضى، والتحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينغ لمصر فى منتصف شهر أبريل المقبل.

ووفقا لتصريحات سابقة للسفير المصرى ببكين مجدى عامر فإن الوزير سامح شكرى سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الصينى وانج يى عصر اليوم، ثم سيتبع ذلك جلسة محادثات تجمع الوزير وانج بوفد المنظمة أما غدا السبت فسيلتقى الوفد بنائب الرئيس الصينى لى يوانشاو.

وأشار السفير إلى أن المحادثات الثنائية بين شكرى والجانب الصينى ستتناول مشاركة الصين على مستوى حكومى عالى فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى مارس القادم والمشاركة الموسعة المتوقعة للشركات الصينية فى هذه المناسبة المهمة، بالإضافة إلى مسألة دعم ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى فى الفترة من عام 2016 حتى عام 2017.

كما ستتناول المحادثات أيضا متابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس السيسى للصين وسبل تمويل تلك الاتفاقيات، هذا بالإضافة إلى التنسيق المصرى - الصينى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التى يأتى فى مقدمتها الوضع فى ليبيا وجهود مصر لدعم الشرعية هناك والصراع فى سوريا وجهود كل من مصر والصين لجمع المعارضة المعتدلة فى جبهة واحدة ثم مسألة توسيع مجلس الأمن وتعاون البلدين لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولى.

وأشار عامر إلى أن زيارة شكرى هى ثالث زيارة لوزير خارجية مصر لبكين، هذا بخلاف الزيارة التى قام بها للصين بصحبة الرئيس السيسى، فى أقل من سنة ونصف، مؤكدا أن تكرار هذه الزيارات فى تلك الفترة الوجيزة نسبيا أعطى دفعة قوية للتعاون بين البلدين على المستوى الثنائى وعلى النطاق الدولى والإقليمى.

وزير الخارجية سامح شكرى يغادر موسكو متوجها إلى بكين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»