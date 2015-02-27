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"عين شمس": تخصيص أرض فى أفضل الأماكن بأديس أبابا لإنشاء فرع للجامعة

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"عين شمس": تخصيص أرض فى أفضل الأماكن بأديس أبابا لإنشاء فرع للجامعة "عين شمس": تخصيص أرض فى أفضل الأماكن بأديس أبابا لإنشاء فرع للجامعة
قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات بشأن إنشاء فرع للجامعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى إطار دعم العلاقات والروابط مع دول حوض النيل، لافتًا إلى أن التفكير فى إنشاء فرع للجامعة فى إثيوبيا جاء مبادرةً من السفير الإثيوبى بالقاهرة، وتقدمه بطلب رسمى بفتح فرع للجامعة على الأراضى الإثيوبية.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأرض تم تخصيصها فى أفضل الأماكن فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعرضت جهات خليجية على الإثيوبية التمويل، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بالكليات الطبية أولاً.

وأشار عيسى، إلى أن المبادرة قوبلت بالترحاب فى مجلس الجامعة، لافتًا إلى أنه جارٍ إعداد دراسة الجدوى للمشروع لتقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن جهات سياسية شجعت الفكرة كونها سبيلاً لعودة لأفريقيا مرة أخرى.

وعن فرع الجامعة فى الإمارات، أوضح رئيس جامعة عين شمس، أن المبنى الخاص بفرع الجامعة فى دبى جاهز، وجارٍ إنهاء كل الأوراق وعرضها فى مارس، ومتوقع بدء الدراسة بفرع الجامعة فى دبى سبتمبر المقبل.

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