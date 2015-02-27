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هيئة تعاونيات البناء:قرعة الجمعيات المتقدمة لأراضى بـ3مدن جديدة نهاية مارس

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هيئة تعاونيات البناء:قرعة الجمعيات المتقدمة لأراضى بـ3مدن جديدة نهاية مارس هيئة تعاونيات البناء:قرعة الجمعيات المتقدمة لأراضى بـ3مدن جديدة نهاية مارس
أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أنه سيتم إجراء القرعة على جمعيات الإسكان التعاونى، التى تقدمت للأراضى التى طرحتها الهيئة فى 3 مدن جديدة فى شهر يونيو الماضى؛ وهى لمدن "المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة بالأقصر"، فى الأسبوع الثالث من الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور حسام رزق، فى تصريحات صحفيه له، أنه تم إجراء القرعة على مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر فى شهر نوفمبر الماضى.

وشدد رئيس هيئة التعاونيات والبناء، على أن طرح هذه الأراضى يأتى وفقاً لشروط محددة تضمن عدم المتاجرة بها، ووصول وحدات هذه المشروعات للمستحقين بالسعر المناسب وفى التوقيت المحدد، وبجودة عالية.

وكانت هيئة تعاونيات البناء قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتوزيع 1250 فدانًا فى عدد 12 مدينة على جمعيات الإسكان التعاونى.

هيئة تعاونيات البناء تطرح أراضى بالقرعة فى 6 مدن جديدة منتصف مارس

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