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أمريكا تلاحق لبنانيين في نيجيريا بسبب انتمائهم لحزب الله

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أمريكا تلاحق لبنانيين في نيجيريا بسبب انتمائهم لحزب الله أمريكا تلاحق لبنانيين في نيجيريا بسبب انتمائهم لحزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية

ذكرت جريدة النهار اللبنانية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس عقوبات على دعم “حزب الله” في نيجيريا متهمة بجمع الأموال والتجنيد والرصد.

واستهدفت العقوبات الأخوين مصطفى فواز وفوزي فواز، بالإضافة إلى عبدالله الطحيني ، كما فرضت عقوبات على مصالحهم الاقتصادية.

وجاء بيان للوزارة أن مصطفى فواز الذي اعتقلته السلطات النيجيرية في 2013 واعترف بانتمائه إلى حزب الله اللبناني كان يجمع التبرعات لحساب الحزب، وكان يرصد تحركات الأجانب في نيجيريا.

واتهمت الوزارة فوزي فواز بحيازة أسلحة ثقيلة والضلوع في أعمال إرهابية بصفته عضواً في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، وبأنه أوجد البنية التحتية لأعمال حزب الله الإرهابية في أفريقيا والعالم.

ووصف بيان الوزارة عبدالله الطحيني بأنه الممثل الدائم لحزب الله في نيجيريا،وبأنه كان يقوم بجمع الأموال للحزب، أضافة الى جمع المعلومات للحزب عن أهداف غربية في نيجيريا.

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