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الداخلية التونسية: القاء القبض على مجموعة ارهابية بولاية القصرين

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الداخلية التونسية: القاء القبض على مجموعة ارهابية بولاية القصرين الداخلية التونسية: القاء القبض على مجموعة ارهابية بولاية القصرين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان مساء الخميس، انه تم القاء القبض على مجموعة ارهابية كان بعض افرادها يعتزمون الانضمام إلى العناصر الموجودة بجبل السلوم بولاية القصرين.

وقال البيان بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء " إن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الارهاب للحرس الوطنى بالعوينة تمكنت بالتنسيق مع اقليم الحرس الوطنى بالقصرين من الكشف عن مجموعة ارهابية على علاقة بالإرهابى الفار خالد حمادى الشايب المكنى لقمان ابو صخر كان عدد من هذه المجموعة يعتزم الانضمام إلى العناصر الارهابية بجبل السلوم، فيما يقدم عدد آخر منهم الدعم اللوجستى للمجموعة الفارة بالجبل المذكور".

وأوضح البيان ان عملية القبض على هذه المجموعة "لم يحدد البيان عددهم" تمت بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
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