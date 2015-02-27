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السبت.. وزير الإسكان يزور توشكى ومشروعات التوطين بوادى كركر بأسوان

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السبت.. وزير الإسكان يزور توشكى ومشروعات التوطين بوادى كركر بأسوان السبت.. وزير الإسكان يزور توشكى ومشروعات التوطين بوادى كركر بأسوان
يزور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة أسوان غدا السبت لتفقد عدد من المشروعات الجديدة، حيث من المقرر أن تستغرق الزيارة يومين وتتضمن زيارة مدينة توشكى الجديدة وتفقد المشروعات بها وزيارة مشروعات توطين أهالى النوبة بوادى كركر جنوب أسوان.

و من المقرر أيضا أن يستكمل وزير الإسكان زيارته لأسوان فى اليوم التالى بتفقد مشروعات الإسكان ومحطة مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة، وتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الصداقة الجديدة وتفقد محطة معالجة الصرف صحى كيما 1، وكيما 2، وكذلك تفقد الغابة الشجرية بالعلاقى.

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