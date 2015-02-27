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“الهستدروت” يهدد بإضراب عام في إسرائيل قبل الانتخابات

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“الهستدروت” يهدد بإضراب عام في إسرائيل قبل الانتخابات “الهستدروت” يهدد بإضراب عام في إسرائيل قبل الانتخابات

مظاهرة لـ “الهستدروت” -أرشيفية

هدد اتحاد العمال الإسرائيلي “الهستدروت” بالأمس بوقف العمل في جزء كبير من إسرائيل.

وذلك قبل أيام من الانتخابات البرلمانية إذا لم تتخل واحدة من أكبر الشركات عن خططها لخفض الأيدي العاملة حسب ماذكرت رويترز.

وقال أفي نيسان كورن رئيس “الهستدروت” إن النزاع المستمر منذ أسابيع مع شركة إسرائيل كيميكال المنتجة للبوتاس يعكس مشكلات على نطاق أوسع وربما يؤدي إلى إضراب عام في جنوب إسرائيل بأكمله إذا لم يتم إلغاء خطط خفض الوظائف.

وقال كورن في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “نريد إطلاق صدمات هنا”.

يذكر إن إسرائيل كيميكال ثاني أكبر شركة متداولة في إسرائيل وتسيطر عليها إسرائيل كورب.

وأظهرت استطلاعات الرأي احتدام السباق قبل الانتخابات التي ستجرى في 17  مارس القادم مع هيمنة مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وأجور العمال على الحملات الانتخابية.

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