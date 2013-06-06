النمسا تعلن سحب قوات حفظ السلام التابعة لها فى الجولان

أعلنت النمسا سحب قوات حفظ السلام التابعة لها فى هضبة الجولان المحتل، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس.

ويأتى هذا فى ظل وجود حالة من التوتر تخيم على الوضع فى الجولان، حيث تسود حالة من الكر والفر بين قوات الأمن النظامية وقوات الجيش السورى الحر المعارض فى عدد من المناطق الحدودية فى الجولان، حيث أعلن الجيش النظامى السورى تمكنه من استعاد سيطرته على معبر القنيطرة الحدودى فى الجولان عقب ساعات قليلة من سيطرة الجيش السورى الحر عليه، ولم يتم التأكد حتى الآن من الجهة التى تسيطر على الوضع هناك.