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ضبط شخصين بتهمة التحريض على العنف بشمال سيناء

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ضبط شخصين بتهمة التحريض على العنف بشمال سيناء ضبط شخصين بتهمة التحريض على العنف بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها صدر فجر، اليوم الجمعة، عن ضبط عنصرين من جماعة الإخوان الإرهابية وهم "حسام م ف أ م"، "عبده ع م ق"، وهم حسب البيان، من العناصر المتطرفة فكريا، ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية .

كما تم ضبط "ماجد س س"، وبحوزته (4) قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقصد الاتجار، وضبط "محى الدين س ح" وبحوزته (17) شجيرة لنبات البانجو المخدر (مزروعات)، وكذا كمية أخرى جافة معدة للبيع، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى قضية تموين، والمحكوم عليه فيها حضوريا بالسجن عام وكفالة 200 جنيه.

إضافة إلى ضبط (54) محكوما عليهم، وتحرير (114) إزالة إدارية فورية، و(8) محاضر بائع متجول، و(7) محاضر إشغال طريق، و(9) محاضر بيئة، وفحص (260) شقة أسفر عن تحرير عدد (1) محضر عدم إخطار .. وعدد (9) أحكام جزئية.

كما تمكن ضابط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط (5) قضايا تموينية (إدارة منشأة بدون ترخيص - عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وضبط (177) مخالفة متنوعة مرورية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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مصر 365

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