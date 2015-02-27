ضبط 4 متهمين باقتحام مركزي شرطة والكنيسة المعمدانية بالمنيا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على 4 متهمين ​​لتورطهم فى اقتحام وحرق مركزى شرطة العدوة ومغاغة والكنيسة المعمدانية وحريق محكمة بني مزار ومجلس المدينة واقتحام مقر النيابة العامة بديرمواس،فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائية بالمديرية ، بضط متهم بالعدوة ، والمطلوب ضبطه وإحضارة فى القضية رقم “588″ لسنة 2013 إدارى مركز العدوة بشأن اقتحام مركز الشرطة ، فى أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصام رابعة.

وضبط متهمين بمغاغة والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضايا أرقام “7069″ لسنة 2013 إقتحام الكنيسه المعمدانية، والقضية رقم “7035″ لسنة 2013 إدارى المركز حريق محكمة ،والقضية رقم “7029″ لسنة 2013 إداري المركز اقتحام مركز الشرطة والقضية رقم “7067″ لسنة 2013 إداري المركز حريق مجلس المدينة.

كما تم القبض على متهم بديرمواس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم “3529″ لسنة 2013 إداري مركز ديرمواس بشأن اقتحام مقر النيابة العامة ، فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب فض إعتصام رابعة.