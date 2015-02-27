مجلس الأعمال المصرى الإيطالى: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لاستيراد الفحم

قال خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أن شركات الطاقة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية المنظم لقرار استيراد الفحم من الخارج من أجل تدبير احتياجاتها فى الفترة المقبلة.

وأكد أبو بكر فى تصريح لـ اليوم السابع، أن هناك شركات استثمارية تنتظر صدور هذه اللائحة لرغبتها فى إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الفحم فى الموانئ، متوقعا صدور هذه اللائحة قريبا.

وكان وفدا من ١٠٠ شركة إيطالية أنهى زيارة الأسبوع الجارى إلى القاهرة من أجل الترتيب لمشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى شهر مارس.