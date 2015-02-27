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ضبط 9 كيلو بانجو فى حملة أمنية بقنا‎

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ضبط 9 كيلو بانجو فى حملة أمنية بقنا‎ ضبط 9 كيلو بانجو فى حملة أمنية بقنا‎

لفافات من مخدر البانجو_أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا من ضبط 9 كيلو من نبات البانجو المخدر خلال حملة أمنية بدائرة قسم قنا.

وتلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا إخطارا بضبط كمية من المواد المخدرة.

وكشفت التحريات قيام حملة استهدفت الخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط كلا من “شاذلى . ج ” 21 سنة عاطل وبحوزته 6 كيلو من نبات البانجو المخدرو “كمال . م . ك ” 26 سنة عاطل وسبق إتهامه في عدد من القضايا وبحوزته عدد100 لفافه ورقيه صغيرة من نبات البانجو المخدر وزنت “2500″جرام.

و “مصطفى. م . ع ” 35 سنة عاطل وبحوزته عدد 6 لفافات من من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى “500″جرام وعدد “40″ قرص مخدر و “أحمد . ع . ع ” 25 سنة عاطل وبحوزته عدد 6 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى “250″جرام بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

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