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إحالة “271″ إخوانيا للقضاء العسكري لإتهامهم باقتحام النيابه الإداريه ومحكمة ملوي

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إحالة “271″ إخوانيا للقضاء العسكري لإتهامهم باقتحام النيابه الإداريه ومحكمة ملوي إحالة “271″ إخوانيا للقضاء العسكري لإتهامهم باقتحام النيابه الإداريه ومحكمة ملوي

المستشار هشام بركات النائب العام

أحال المستشار هشام بركات النائب العام “271″ إخوانيا للقضاء العسكري للاختصاص لاتهامهم باقتحام وحرق محكمة ملوي والنيابة الإدارية جنوب محافظه المنيا في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة.

وكان المستشار أسامه عبد المنعم المحامي العام لنيابات جنوب المنيا والمستشار محمد ضياء مدير نيابة قسم ملوي قد إعدا مذكرة إحالة “178″ إخوانيا للنيابة العسكرية لاتهامهم باقتحام وحرق محكمه ملوي وذلك للاختصاص كما إعد المستشار أحمد عبد الظاهر رئيس نيابة مركز ديرمواس جنوب المنيا مذكرة إحالة لـ “93″ إخواني للنيابة العسكرية للاختصاص لاتهامهم باقتحام وحرق النيابه الإدارية في أحداث فض رابعة وتضمنت مذكرتي الإحالة مقاطع الفيديو وصور للمتهمين أثناء اقتحامهم المنشآت وتضمنت المذكرة أيضا عدد من شهود الإثبات.

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