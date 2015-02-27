سميرة عبد العزيز: الحديث عن عمر الشريف كان يغضب فاتن حمامة

أكدت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة كانت تشعر بالحزن الشديد عندما كان يتحدث أي شخص عن علاقتها بالفنان العالمي عمر الشريف زوجها السابق.

وحسب كلام سميرة في برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية شريهان بو الحسن، أشارت إلى أن فاتن كانت تصف كل من يتحدث عن هذا الموضوع بأنه "قليل الذوق"، كونه مرّ عليه أكثر من 30 عاماً، وأوضحت أن فاتن كانت تحترم بشدة مشاعر زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب.

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