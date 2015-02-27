أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سميرة عبد العزيز: الحديث عن عمر الشريف كان يغضب فاتن حمامة

Google+ Print
سميرة عبد العزيز: الحديث عن عمر الشريف كان يغضب فاتن حمامة سميرة عبد العزيز: الحديث عن عمر الشريف كان يغضب فاتن حمامة

الخميس 26-02-2015 23:30

أكدت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة كانت تشعر بالحزن الشديد عندما كان يتحدث أي شخص عن علاقتها بالفنان العالمي عمر الشريف زوجها السابق.
وحسب كلام سميرة في برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية شريهان بو الحسن، أشارت إلى أن فاتن كانت تصف كل من يتحدث عن هذا الموضوع بأنه "قليل الذوق"، كونه مرّ عليه أكثر من 30 عاماً، وأوضحت أن فاتن كانت تحترم بشدة مشاعر زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي