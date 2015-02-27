"تويتر النجوم": إليسا ولطيفة تحتفلان بملايينهما وشمس خائفة

تنوّعت تغريدات النجوم هذا الأسبوع على "تويتر" بين الحزن على فقدان أشخاص رحلوا، والاحتفال بأعياد الميلاد، فضلاً عن الإعلان عن أعمال فنية جديدة وحصد نجاحات أعمال آخرى، ونشر صور من كواليس المسلسات الرمضانية التي تصوّر.

فقد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها مع سوسن بدر من كواليس مسلسل "طريقي"، وعلقت على الصورة بتغريدة: "الفنانة الرائعة والإنسانة الجميلة والنجمة الكبيرة حبيبة قلبي سوسن بدر من كواليس مسلسل_طريقي".

أما يوسف الخال فنشر صورة من كواليس تصوير مسلسل "تشيللو" جمعته بالممثلة إيميه صياح.

إليسا احتفلت بوصول عدد متابعيها على "تويتر" إلى 5 ملايين ونصف متابع، وتأملت أن يصبح العدد 6 ملايين قريباً. كما تذكرت والدها عبر نشر صورة له.

ومن ناحية ثانية، سافرت إليسا إلى ميلانو من أجل حضور عرض أزياء للمصمم فيليب بلاين، ونشرت صوراً عديدة لها أثناء وجودها في البلد مع أصدقائها، كما نشرت صوراً من إطلالتها في ليلة العرض.

وفي إطار الأعمال الفنية، نشر تامر حسني الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة، كما تلقت نانسي عجرم التهنئة على فيديو كليبها الجديد: "وبكون جاي ودعك"، وبدورها باسكال مشعلاني أيضاً تلقت التهنئة على فيديو كليبها "يا مدقق".

وبعد تأجيل عرض حلقة برنامج "حديث البلد" ثلاث مرات، نشرت ميريام فارس تغريدة طلبت من معجبيها أن يتابعوها الليلة في الحلقة، أما دارين حمزة التي تحل أيضاً ضيفة على نفس البرنامج، نشرت صوراً لها من الحلقة، وأرفقتها بتعليق طلبت من معجبيها متابعتها الليلة.

سيرين عبد النور تقوم هذا الأيام بنشر خواطر من تأليفها، ويبدو أنها توجّه رسائل غير مباشرة من خلالها، فأهم ما ورد في الرسالة التي كتبتها سيرين: "إذا أنا قلبي طيب مش يعني هبلة".

شذى حسون أبدت إعجابها بتصاميم المصمم العالمي إيلي صعب من خلال نشر صورة للنجمة العالمية جينيفر لوبيز من حفل الأوسكار الأخير، وأعربت شذى عن إعجابها بالفستان.

أما في إطار التغريدات الحزينة، فبعد وفاة شقيقه، توجّه عاصي الحلاني بالشكر إلى كل من واساه وقدّم له التعازي مغرداً: "شكرآ لكم أعزائي على مواساتكم أسال الله أن لايريكم مكروه. كما أشكر الأصدقاء الفنانين والصحافين والسياسين وكل من اتصل لمواساتنا جزاكم الله خير"، كما نشر عاصي صورة لشقيقه علي.

وبوفاة الممثلة اللبنانية القديرة سعاد كريم، عبّر بعض النجوم عن أسفهم لرحيلها مثل الفنانة كارول سماحة التي كتبت تغريدة: "ها هو المسرح اللبناني والشاشة اللبنانية تفقد فنانة من الزمن الجميل.. وداعاً سعاد كريم"، وسام حنا أكد بدوره أنه سيشتاق للراحلة كثيراً ونشر صورة جمعته بها: "شو كان حظي حلو إنّو شوفك وبوسك على الميلاد .. يا حبيبة قلبي . سعاد كريم .. رح نشتقلك".

وفي أجواء أعياد الميلاد، شكرت الفنانة نجوى كرم كل من عايدها على "تويتر"، وخصوصاً من أرسل لها الورود، كما نشرت بعضاً من صور الهدايا التي تلقتها، وبدورها الممثلة اللبنانية كارمن لبس، احتفلت بعيد ميلادها مع أهلها وأصدقائها، وشكرت كل من عايدها، وكتبت تغريدة: "شكرا كتير لأهلي وأصحابي يلي شاركوني بهيدي الليلة ويلي حضروا من دبي ومصر واستراليا وفرحوا معي، بحبكم".

لطيفة التونسية عبّرت عن إعجابها بدريد لحام وطلبت من الله أن يحميه: "صوت دريد لحام فيه رائحة أرض الشام وترابها وياسمينها. الله يحميه".

ومن ناحية آخرى دعت لطيفة جمهورها إلى عدم إلتقاط صور السيلفي أثناء القيادة ونشرت صورة تعبّرعن الموضوع.

فنياً أعلنت لطيفة عن وصول عدد متابعي كليب أغنيتها "أحلى حاجة فيا" إلى 3 ملايين مشاهد، وغردت: "3 مليون مشاهدة لكليب أحلى حاجة فيا على يوتيوب مبروك لأغلى فانز".

أما أحلام فأعلنت أنها عادت من باريس: "أجمل شي عند الانسان بلاده مهما سافرت بلدك غير وأحلا شي عند الانسان بيته الحمد لله والشكرعلى نعمة الأمن والأمان".

شمس كشفت عن وجه شبيهتها، من خلال فيديو نشرته، وعبرت عن خوفها من الشبه الكبير بينهما: "أحد يقنعني أن هذي البنت مو أنا، ياعمي والله الموضوع يخوف أن الناس تتحول شبهك وتصرفاتهم تنحسب عليك يارب ساعدني ما أطيح بمصيبة بسبب هالناس مستحيل".

وفي إطار الأعمال الخيرية، شاركت ديانا كرزون في افتتاح مستشفى لأمراض السكري في الخرطوم – السودان.

راغب علامة نشر صورة تجمعه مع ولديه وأرفقها بتعليق أنهما: "حبايب ضحكاتي".

داليدا عياش نشرت صورة لها مع رامي وهما على الثلج في بلدة رامي الشوفية بعقلين.

سعد رمضان نشر صورة له وهو يقوم برياضة المصارعة.

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