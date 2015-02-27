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أهالي “برهيم” بالمنوفية يختطفون سيارة محملة بأنابيب الغاز

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أهالي “برهيم” بالمنوفية يختطفون سيارة محملة بأنابيب الغاز أهالي “برهيم” بالمنوفية يختطفون سيارة محملة بأنابيب الغاز

أرشيفية

هاجم العشرات من أهالي قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية سيارة أنابيب كانت في طريقها لمركز أشمون وتم الاستيلاء عليها بحمولتها بسبب الأزمة الطاحنة التى تعانى منها القرية بنقص فى أنابيب الغاز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة للقرية لتحرير السيارة التي كانت تحمل نحو “1000″ أسطوانة منزلية بعد قيام السائق بالاتصال بالنجدة لإنقاذ السيارة ، وتم السيطرة على الوضع والاتصال بالتموين والاتفاق على تحرير سيارة الأنابيب مقابل حصول القرية على سيارة أخرى.

فيما تدخل عدد من الأهالى وقاموا بحل الأمر وتم الدفع بسيارة محملة بـ”100″ أنبوبة من أسطوانات البوتاجاز للقرية وتحرير السيارة الأخرى ،وتم تحرير محضر بالواقعة رقم “2413″ جنح مركز منوف لسنة 2015.

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