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حبس عاطل بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق لمحاولة تهريب مخدر الحشيش للكويت

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حبس عاطل بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق لمحاولة تهريب مخدر الحشيش للكويت حبس عاطل بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيق لمحاولة تهريب مخدر الحشيش للكويت
أمرت نيابة بندر الأقصر بحبس عاطل لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة تهريب كمية من نبات الحشيش المخدر، عبر المطار الدولى بالمحافظة إلى دولة الكويت.

كان مدير أمن الأقصر اللواء حسام المناوى، قد تلقى إخطارًا مساء أمس الأربعاء، من النقيب كريم الشبكشى، من قوة المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ضبط "أ.ح.م"، مقيم بمحافظة الأقصر، يحمل جواز سفر رقم (13798203)، المسافر على متن الرحلة 503 المتجهة للكويت، واشتبه فيه الملازم أول عبد الله حسن، وأثناء تفتيش أمتعة الركاب، تم العثور على نصف كيلو من مخدر الحشيش، مخبأة داخل علبة سمن خاصة بالمتهم المذكور.

تم التحفظ على المتهم، وبالكشف على صحيفته الجنائية، تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا جنائية متنوعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الميعاد.

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مصر 365