بالصور..أولى الجولات الميدانية لمدير أمن الإسكندرية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية التى من شأنها توفير الأمن للمواطنين و وتحقيق التواجد الأمنى الفعال من خلال التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية و القيادية و الأشراف على تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين قام اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية بجولة ميدانية بعدة مناطق بالمدينة حيث وجه جميع الخدمات الأمنية بالتحلى باليقظة التامة والتعامل مع كل حالات الخروج عن القانون بكل حزم و حسم مؤكداً سيادته على حسن معاملة المواطنين و استمرار رجال الشرطة فى تأدية واجبهم نحو تأمين الوطن والمواطنين.