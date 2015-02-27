أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مناقضا نفسه..أمير قطر: نختلف مع الحكومة المصرية لكن نريد استقرارها

Google+ Print
مناقضا نفسه..أمير قطر: نختلف مع الحكومة المصرية لكن نريد استقرارها مناقضا نفسه..أمير قطر: نختلف مع الحكومة المصرية لكن نريد استقرارها

فى تصريح يؤكد التناقض الشديد بين مواقف قطر الداعمة للأرهاب وبين مايحاول مسئوليها ترويجه ، زعم أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى خلال زيارة إلى واشنطن الخميس إنه يرغب فى "استقرار" (تحديث)

، وذلك على الرغم من التوترات بين الدوحة والقاهرة التى تصاعدت حدتها أخيرا على خلفية الغارة المصرية على تنظيم "الدولة الإسلامية" فى ليبيا.

وقال الشيخ تميم أمام المئات من طلاب جامعة جورج تاون إن "سياستى تقوم على أنه إذا كان هناك أى شىء يمكننى فعله للمساعدة فى إرساء الاستقرار فى مصر فسأفعله".

وردا على سؤال عن واقع العلاقات القطرية - المصرية قال أمير قطر "الآن توجد حكومة فى القاهرة لدينا خلافات معها لكننا جميعا متفقون على أن هذه يجب أن تكون مستقرة".

واستدعت قطر الأسبوع الماضى سفيرها فى مصر "للتشاور" إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التى استهدفت تنظيم "الدولة الإسلامية" فى ليبيا بعد ذبحه 21 قبطيا مصريا.

وأتى استدعاء السفير القطرى على خلفية تصريح أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية واتهم فيه الدوحة بدعم الإرهاب، وذلك ردا على تحفظ الدوحة على بند فى بيان أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر فى الدفاع الشرعى عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية".

وهذه أول زيارة للأمير القطرى إلى واشنطن حيث التقى الرئيس باراك أوباما.

موضوعات متعلقة :


>وزير الداخلية الليبى: سنعرض تقارير على الخليج تؤكد دعم قطر للإرهاب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»