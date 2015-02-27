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مسلحون يستهدفون مركز ونقطة شرطة بالفيوم فى هجومين متزامنيين

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مسلحون يستهدفون مركز ونقطة شرطة بالفيوم فى هجومين متزامنيين مسلحون يستهدفون مركز ونقطة شرطة بالفيوم فى هجومين متزامنيين
قام مسلحون مجهولون بمهاجمة نقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم، وأطلقوا عليها النيران بكثافة وقامت القوات بالتصدى لهم وتبادلوا معهم وفر المتهمون هاربين، وترددت أنباء عن وفاة خفير نظامى.
>كان حى الكيمان بمدينة الفيوم قد شهد منذ قليل حالة من الذعر إثر سماع دوى أعيرة نارية تطلق بكثافة، وتبين أن مسلحين ملثمين قاموا بمهاجمة نقطة شرطة مبارك، وأطلقوا عليها النيران، وتصدت القوة المكلفة بحماية نقطة الشرطة، وتبادلت معهم إطلاق النيران حتى فروا هاربين وترددت أنباء عن مقتل خفير نظامى.

كما قام مسلحون مجهولون منذ قليل بإطلاق النيران بكثافة على قسم شرطة إبشواى بمحافظة الفيوم، وفروا هاربين دون وقوع إصابات.

وكان الأهالى بمدينة إبشواى بمحافظة الفيوم قد سمعوا منذ قليل دوى أعيرة نارية تطلق بكثافة، وتبين أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق مكثف للنيران على قسم شرطة إبشواى، وفروا هاربين دون وقوع إصابات.
>جدير بالذكر أن هذا الحادث وقع بالتزامن مع الحادث الأول.

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