أهالى "أجا" بالدقهلية يضرمون النيران بعدد من ممتلكات للإخوان

أشعل الأهالى بمدينة "أجا" بمحافظة الدقهلية، النار فى عدد من ممتلكات الجماعة، بعد اتهامهم بتورطهم فى أعمال العنف التى وقعت بمحطة أتوبيس شرق الدلتا وإشعال النار فى سيارة تاجر.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد فاروق رئيس مباحث المديرية، يفيد بتجمع عدد من مناهضى جماعة الإخوان بمدينة "أجا"، أمام أحد الصيدليات التابعة لعضو بجماعة الإخوان وقاموا بإشعال النار بها كما قاموا بحرق محل لبيع الأعلاف، وعيادة رمد، ومكتبة "هاجر" للأدوات والمستلزمات المدرسية، ومحل بقالة، ومكتب أبو مسلم للتجارة، وسيارة خاصة، كما قاموا بإشعال النار فى منزل محمد هيكل النائب السابق والتابع لجماعة الإخوان، وتحطيم عيادة لطبيب إخوانى.