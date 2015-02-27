استشهاد خفير وإصابة مجند خلال هجوم مسلح على نقطة شرطة بالفيوم

استشهد خفير وأصيب مجند خلال هجوم مسلحون ملثمون على نقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل منذ قليل جثة خفير يدعى "حسن.ع" 36 سنه من قرية بنى صالح مصاب بطلق نارى فى الصدر والبطن وفتحة دخول وخروج، كما استقبل المستشفى مجند يدعى "مصطفى.م" من القليوبية وتبين أنهما من القوة المكلفة بتأمين نقطة شرطة مبارك بحى الكيمان بمدينة الفيوم، وأصيبا خلال هجوم لمسلحين أطلقوا النيران بكثافة على نقطة الشرطة ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

مسلحون يستهدفون مركز ونقطة شرطة بالفيوم فى هجومين متزامنيين