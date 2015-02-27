الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين السوريين وصلت إلى مرحلة حرجة

قال مسؤول بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولى أمس الخميس إن أزمة اللاجئين السوريين وصلت إلى مرحلة حرجة حيث ان مطالب المساعدات الإنسانية ما زالت تواجه عجزا ماليا وتكافح دول الجوار لمواكبة تدفق اللاجئين.

وقال أنطونيو جوتيريس، المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المجتمع الدولى يحتاج إلى تعزيز جهوده لمساعدة اللاجئين السوريين ، محذرا من أن "طبيعة أزمة اللاجئين متغيرة".

وقال جوتيريس: "بينما يرتفع مستوى اليأس وتتراجع مساحة الحماية المتاحة، فنحن نقترب من نقطة تحول خطيرة".

وأوضح جوتيريس أنه فى الوقت الذى تكافح فيه دول الجوار من أجل استيعاب تدفق 3.8 مليون لاجئ، يحاول العديد من السوريين التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

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