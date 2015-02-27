"بنى معبدا للحب" عمل مسرحى بأسوان يروى قصة رمسيس الثانى والملكة نفرتارى

أشاد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بالأداء الراقى والمتميز لفنانى فرقة أسوان للفنون المسرحية، التى قامت بتقديم عرض مسرحى تحت عنوان "بنى معبداً للحب" على خشبة مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل مساء أمس وشاهده العشرات من أهالى المدينة.

ووجه محافظ أسوان مسئولى الثقافة بأن تتم زيادة مدة العرض لمسرحية "بنى معبداً للحب" من أجل إعطاء الفرصة للمشاهدين لها بالتعريف بمضمون المسرحية، مع مشاركتها فى احتفالات أعياد الربيع القادمة.

ومن جانبه أوضح محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن العرض المسرحى يأتى على هامش مهرجان تعامد الشمس، ويستمر تقديمها خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى، حيث يتضمن العمل المسرحى عرض التفاصيل الكاملة للقصة التى جمعت بين الملك رمسيس الثانى والملكة نفرتارى، التى تم تخليدها وسطرها عن طريق بناء المعبد ليكون شاهداً على هذه القصة الخالدة، موضحاً أن العرض المسرحى ضم 62 فنانا وفنانة من فرقة أسوان القومية المسرحية، وهى من تأليف الكاتب أحمد أبو خنيجر واستعراضات محمد جابر، وديكور حمدى قطب، وإخراج أسامة عبد الرؤوف.

جانب من العرض المسرحى بنى معبداً للحب

جانب من الحضور

جانب من العرض المسرحى بنى معبداً للحب

جانب من العرض على المسرح الصيفى بكورنيش النيل بأسوان

محافظ أسوان يصافح أبطال المسرحية

محافظ أسوان يصافح أبطال المسرحية

صورة تجمع محافظ أسوان مصطفى يسرى وفنانى فرقة أسوان للفنون المسرحية

صورة تجمع محافظ أسوان مصطفى يسرى وفنانى فرقة أسوان للفنون المسرحية