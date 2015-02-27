"تاريخ الكنيسة المبكر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ثانى محاضرات الموسم الثقافى تحت عنوان "الاستشهاد فى نصوص الآباء الأوائل وتاريخ الكنيسة المبكر"، التى يلقيها القس سارافيم البراموسى الباحث بجامعة القديس أندروز بإنجلترا، وذلك يوم الأحد المقبل 1 مارس من الساعة 3 حتى 5 مساءً بمقر المركز بالبرج الإدارى لفندق سوفيتيل كورنيش المعادى بجوار أكاديمية السادات الدور 23 مكتب مكتبة الإسكندرية.

وصرح الدكتور لؤى محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، أن شهداء الكنيسة الأوائل قد نُقلت إلينا سيرهم وأعمالهم وآلامهم من خلال السجلات التاريخية التى كتبها المؤرخين وذكرها الآباء الأوائل فى نصوصهم، وهو ما تلقى المحاضرة الضوء عليه بشىء من التفصيل.

وأشارت الدكتورة دعاء بهى الدين؛ باحث أول بالمركز إلى أن المحاضرة تأتى فى إطار المحاضرات التثقيفية التى ينظمها المركز بالقاهرة والإسكندرية، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والأجنبية والمتخصصين فى مجال الدراسات القبطية.