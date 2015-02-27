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“المستقلة للأثار” تتهم الدماطي بتأجير سور مجري العيون

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“المستقلة للأثار” تتهم الدماطي بتأجير سور مجري العيون “المستقلة للأثار” تتهم الدماطي بتأجير سور مجري العيون

ممدوح الدماطي وزير الأثار

أصدرت النقابة المستقلة للأثار بيان تتهم فيه وزير الأثار ممدوح الدماطي بتأجير جزء من سور مجري العيون لمواطن يدعى “شريف .ظ. ع”،وأنه قام تأجير جزء من السور بحجة مساعدة الوزارة في رفع المخالفات بالسور وأن هذا التصرف غير قانوني ولابد من موافقة اللجنة الدائمة طبقا لقانون حماية الأثار وتعديلاته.

ومن جانبه قال عمر الخضري الأمين العام للنقابة المستقلة للأثار أن الحل الأمثل ليس في الاستسلام لهذا النوع من الحلول البليده على حد وصفه.

وأضاف أن لدى النقابة أكثر من حل لمواجهة قضية سور مجري العيون والمساجد الأثرية والقصور لحمايتها وإلقاء المخلفات والقمامة على أسوارها بحل قانوني وداعم لخزانة الأثار التي تعاني من الديون المتراكمة عليها.

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