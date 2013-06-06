مصادر: الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدى اليمين القانونية اليوم

أكدت مصادر فلسطينية أن الحكومة الجديدة ستؤدى اليمين القانونية مساء اليوم الخميس أمام الرئيس محمود عباس.

وقالت المصادر إن الحكومة ستضم 24 وزيرا، فيما أشارت تقارير إلى أن التغيير سيطال ثمانى وزارات من الحكومة السابقة.

وكان الرئيس محمود عباس قد كلف رامى حمد الله بتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سلام فياض فى أبريل الماضى.

ومن المقرر أن تظل الحكومة الجديدة فى الحكم حتى منتصف أغسطس، وهو الموعد المقرر لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهى الحكومة التى من المقرر أن يترأسها الرئيس الفلسطينى نفسه.