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محكمة مطوبس تقضى بحبس 15 إخوانيا 5 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه

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محكمة مطوبس تقضى بحبس 15 إخوانيا 5 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه محكمة مطوبس تقضى بحبس 15 إخوانيا 5 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه
قضت محكمة جنح مطوبس بكفر الشيخ مساء أمس الخميس بحبس 15 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ 5 سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم فى القضية رقم 5628 لسنة 2015 جنح مركز مطوبس التى كانت مقيدة برقم 1232 لسنة 2015 إدارى مركز مطوبس.

كما قضت المحكمة بحبس 3 أحداث 3 سنوات حضورياً، وإيداعهم سجن الأحدث فى القضية رقم 41 لسنة 2015.

ووجهت نيابة مطوبس عددا من التهم منها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح وترديد عبارات مناهضة للجيش والشرطة وغيرها من التهم.

وكانت قوات أمن كفر الشيخ قد ألقت القبض على المتهمين منذ قرابة شهرين بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 15 يوماً، وتمت إحالتهم لمحكمة الجنح التى قررت حبسهم بالحكم السابق ذكره.


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