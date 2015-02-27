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وزير الداخلية الليبى: سنعرض تقارير على الخليج تؤكد دعم قطر للإرهاب

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وزير الداخلية الليبى: سنعرض تقارير على الخليج تؤكد دعم قطر للإرهاب وزير الداخلية الليبى: سنعرض تقارير على الخليج تؤكد دعم قطر للإرهاب
قال أحمد بركة، وزير الداخلية الليبى، إن الليبية لم تتلق أى تعاون أمنى من الجزائر للقضاء على الإرهاب، بعكس تونس المتعاونة معهم من الناحية الأمنية، مشيرا إلى أن مطار "معتيقة" بليبيا يعتبر المطار الأول لدعم الإرهاب داخل الدولة من قبل قطر وتركيا، وبعض الدول الأخرى التى وصفها بأنها "وراء الكواليس".

وكشف أحمد بركة، فى تصريحات تليفزيونية أن ليبيا ستتقدم بمجموعة من التقارير إلى مجلس التعاون الخليجى الفترة المقبلة، التى تؤكد دعم قطر للإرهابيين فى الدولة الليبى، مؤكدا أن تلك التقارير تتضمن اعترافات بعض العناصر التابعة لـ"داعش"، والذين تم ضبطهم من قبل الأمن الليبى بالدعم القطرى لهم، فيما وجه الشكر للشعب المصرى على حفاوة الاستقبال لهم بالقاهرة، كما وجه رسالة للقيادة بمصر قائلاً "نطلب من القيادة المصرية دعم الجيش والقضاء على الدواعش فى ليبيا".

وأوضح أن الحكومة الليبية أغلقت مطار "معتيقة" فى الفترة السابقة بسبب دعم الإرهاب، ورغم ذلك يتم استخدامه لدعم الإرهابيين، مضيفا "إذا لم يتم وقف دعم داعش من خلال مطار معتيقة سنلجأ لـمصر لاستهدافهم".

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