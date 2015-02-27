وزارة التموين: مخزون القمح يكفى احتياجات الخبز المدعم حتى 20 مايو

أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى احتياجات الخبز البلدى المدعم، حتى يوم 20 من شهر مايو المقبل، لافتا إلى أنه يتم التعاقد على استيراد القمح من الخارج، وفقًا لاحتياجات الخبز أولا بأول، إضافة إلى أنه سيتم استقبال القمح المحلى فى شهر أبريل المقبل ما سيزيد المخزون الإستراتيجى للقمح.

وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تستورد القمح من عدة دول، شريطة مطابقته للمواصفات القياسية، وهو ما يحدث حاليًا، من خلال التعاقد على شراء الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، لافتا إلى أن جميع الأقماح المستوردة لن تدخل البلاد، إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن، من قبل شركات مراجعة عالمية، كما سيتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.

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