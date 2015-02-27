الاستخبارات الأمريكية: محاربة داعش ليست أولوية بالنسبة لتركيا

قال رئيس الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر أمس الخميس إن محاربة تنظيم داعش المتطرف ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا وأن هذا الأمر يسهل عبور مقاتلين أجانب من الأراضي التركية إلى سوريا.

وأضاف اثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تركيا لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى ،غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم المتطرف حسب ماذكرت وكالة”فرانس برس”.

وبحسب كلابر فإن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن تنظيم داعش لا ينظر إليه باعتباره “تهديدا رئيسيا”، وأن مشاغل المواطنين تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية.

وأكد المسؤول الأمريكي إن نتيجة كل ذلك هو وجود أجواء متساهلة ، خصوصا في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سوريا، وبالتالي هناك نحو 60 بالمئة من المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى سوريا عبر تركيا.

وأشار “كلابر” إن وحشية مسلحي تنظيم داعش وقطع رؤوس الرهائن وحرق الطيار الأردني، كان لها أثر في توحيد الرأي العام في الشرق الأوسط ضد التنظيم.