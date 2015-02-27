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إسرائيل تستبدل تقنين الكهرباء فى الضفة باقطاعات الأموال المجمدة

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إسرائيل تستبدل تقنين الكهرباء فى الضفة باقطاعات الأموال المجمدة إسرائيل تستبدل تقنين الكهرباء فى الضفة باقطاعات الأموال المجمدة
أعلن مسؤول اسرائيلى الخميس ان اسرائيل ستوقف تقنين الكهرباء فى الضفة الغربية المحتلة بداعى عدم دفع المدن الفلسطينية الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء الاسرائيلية وستعمد بالمقابل إلى اقتطاعات من اموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها لسداد جزء من هذه الفواتير.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه سيتم اقتطاع مبلغ قدره حوالى 60 مليون شيكل "13,5 مليون يورو" "كل شهر من الاموال المجمدة لدينا" وذلك بهدف الحؤول دون تراكم المبالغ المستحقة على الفلسطينيين لشركة الكهرباء الاسرائيلية.

واضاف ان المبالغ التى سيتم اقتطاعها لن تستخدم لسداد الفواتير المستحقة بل للحؤول دون تضاعف هذه الفواتير.

وكانت الاسرائيلية جمدت فى يناير تحويل مبلغ 106 مليون يورو "123 مليون دولار" من اموال الضرائب التى تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وذلك انتقاما من انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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مصر 365

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