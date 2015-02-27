أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة أمريكية تدين سعودياً بالتآمر فى هجمات ضد سفارتين لها

Google+ Print
محكمة أمريكية تدين سعودياً بالتآمر فى هجمات ضد سفارتين لها محكمة أمريكية تدين سعودياً بالتآمر فى هجمات ضد سفارتين لها
ادانت هيئة محلفين امريكية يوم الخميس السعودى خالد الفواز بالمشاركة فى الهجمات التى تعرضت لها سفارتا الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا عام 1998.

ومثل الفواز، الذى يواجه السجن مدى الحياة، أمام محكمة مدنية فى نيويورك لمشاركته فى تفجير سفارتى الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام التى راح ضحيتهما 224 شخصا، من بينهم 12 مواطنا أمريكيا، فضلا عن إصابة الآلاف.

وأدين الفواز فى جميع التهم الـ29 المنسوبة إليه بما فى ذلك أربع تهم بالتآمر لقتل مواطن أمريكي، ووفقا لعريضة الاتهام ، كان الفواز مساعد مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذى جعل من الفواز عام 1994 مسؤولا عن مكتب التنظيم فى لندن الذى يتم من خلاله نشر رسائل بن لادن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365