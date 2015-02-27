محكمة أمريكية تدين سعودياً بالتآمر فى هجمات ضد سفارتين لها

ادانت هيئة محلفين امريكية يوم الخميس السعودى خالد الفواز بالمشاركة فى الهجمات التى تعرضت لها سفارتا الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا عام 1998.

ومثل الفواز، الذى يواجه السجن مدى الحياة، أمام محكمة مدنية فى نيويورك لمشاركته فى تفجير سفارتى الولايات المتحدة فى نيروبى ودار السلام التى راح ضحيتهما 224 شخصا، من بينهم 12 مواطنا أمريكيا، فضلا عن إصابة الآلاف.

وأدين الفواز فى جميع التهم الـ29 المنسوبة إليه بما فى ذلك أربع تهم بالتآمر لقتل مواطن أمريكي، ووفقا لعريضة الاتهام ، كان الفواز مساعد مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذى جعل من الفواز عام 1994 مسؤولا عن مكتب التنظيم فى لندن الذى يتم من خلاله نشر رسائل بن لادن.

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