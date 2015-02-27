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"سامسونج" تطرح "جلاكسى S6" ببطارية فولاذية تشحن نفسها تلقائيا

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"سامسونج" تطرح "جلاكسى S6" ببطارية فولاذية تشحن نفسها تلقائيا "سامسونج" تطرح "جلاكسى S6" ببطارية فولاذية تشحن نفسها تلقائيا
تزيح شركة سامسونج العالمية، عملاق صناعة المحمول الكورى، الستار عن هاتفها الجديد جلاكسى S6 خلال مؤتمر "GSM" ببرشلونة، الذى تبدأ فعالياته الأحد المقبل بإسبانيا.

ويأتى الهاتف الجديد استكمالا لسلسلة S الشهيرة التى طرحتها سامسونج منذ سنوات، وبدأت العديد من التسريبات حول مواصفات الهاتف الجديد الذى أكد الخبراء والمراقبون لسوق الهاتف المحمول أنه سيحدث طفرة عالمية.

وتراهن "سامسونج" هذه المرة على عمر بطارية الجهاز، والتى ستحدث انقلابا بين المصنعين للهواتف الذكية والمحمولة.

ووفقا للتسريبات الخاصة للهاتف الذى سيتم إطلاقه الأحد، فإن سامسونج ابتكرت حلا ذكيا يقضى على أزمة نفاد شحن الهاتف المحمول، من خلال ابتكار عمر أطول للبطارية يستمر 96 ساعة دون انقطاع وقت التحدث، وإجراء المكالمات الهاتفية، حيث تم تزويد الهاتف ببطارية تعيد شحن نفسها تلقائيا مستخدمة خلايا الطاقة الشمسية التى زود بها الجهاز، مشيرة إلى إمكانية شحنه عبر الطاقة الشمسية أو عبر الضوء الاصطناعى، وأن البطارية لا تحتاج إلى تدخل المستخدم لكى تبدأ عملية الشحن، مما يجعل الهاتف جاهزا للاستخدام بشكل مستمر دون الحاجة لشحنه عبر مصدر كهرباء تقليدى.

ويزود الهاتف الجديد بشاشة بدقة 3840×2160 بكسل ويعمل بنظام أندرويد 5.0 L، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 810، فضلا عن كاميرا 16 ميجابيكسل فائقة الوضوح وأخرى أمامية 5 ميجابيكسل، وسيتم طرحه فى الأسواق منتصف الأسبوع المقبل.

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